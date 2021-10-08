Муратов встретился с журналистами

Сразу же после того, как Норвежский Нобелевский комитет объявил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова одним из лауреатов премии мира, журналисты попросили его прокомментировать это решение.

"Это премия Ани Политковской, Юры Щекочихина, Игоря Домникова, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой - всех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь", - сказал лауреат.

С момента основания "Новой газеты" были убиты шесть её журналистов, в том числе Анна Политковская, писавшая разоблачительные статьи о войне в Чечне. Несмотря на это, редакция продолжала свою политику, утверждая, что отстаивает право корреспондентов поднимать любые темы при условии соблюдения профессиональных и этических стандартов журналистики.

На вопрос о других кандидатах на премию мира Муратов ответил:

"Если бы я был в комитете по присуждению Нобелевской премии мира, я бы проголосовал за человека, на которого ставили букмекеры, но я думаю, что у этого человека всё впереди. Я имею в виду Алексея Навального".