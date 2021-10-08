"Ньюкасл" купил инвестфонд из Саудовской Аравии: правозащитники критикуют сделку

Болельщики ждут перемен. Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии стал новым владельцем английского футбольного клуба "Ньюкасл". Десятки фанатов приветствовали эту новость у стадиона "Сент-Джеймс Парк" . Они надеются, что клуб вновь войдет в элиту европейского футбола:

"Это лучший день в моей жизни. За 39 лет, что я болею за "Ньюкасл Юнайтед" произошло много всего, но это прекрасный день. Посмотрите, как мы празднуем. Это будет новый "Ньюкасл".

"Что ж, были 14 лет с владельцем клуба Майком Эшли. И это был ужас. Мы очень взволнованы, как вы можете видеть. Шампанское льется, и да, это, как канун Нового года в Ньюкасле. Это потрясающе".

Правозащитники считают, что цель сделки - улучшить репутацию наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда, фактического правителя государства.

Феликс Якенс, Amnesty International: "Мы всегда говорили, что приобретение Саудовской Аравией "Ньюкасла" больше связано со стоящими перед правительством имиджевыми задачами, нежели непосредственно с футболом. Мы знаем, что в Саудовской Аравии произошли некоторые изменения в ситуации с правами человека, но эти изменения незначительны и в целом ситуация продолжает ухудшаться".

В саудовском инвестиционном фонде утверждают, что "Ньюкасл Юнайтед" не попадет под контроль государства. Формально фонд считается частным, но председателем его является сын короля Саудовской Аравии.