Анжелика Киджо — «первая дива Африки»

Наш сегодняшний гость — певица Анжелика Киджо. Её называют «первой дивой Африки» и включают в первую сотню самых выдающихся женщин мира. Мы встретились с ней на церемонии открытия выставки «Экспо-2020», которая впервые проводится в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Анжелика Киджо: Я считаю, что для проведения такой выставки давно пришло время. Африканские страны давно способны проводить такого рода мероприятия, также как и ближневосточные страны. Участие африканских стран означает наступление новой эры, потому что африканские страны находятся на подъеме. В Африке происходит много событий. И я рада, что «Экспо» принимает это во внимание, следит за меняющимся миром.

Джейн Визерспун, Euronews: Девиз этой выставки __— «Объединяя умы, мы создаем будущее». Что это означает для вас лично и для Африки?

— Объединением умов я занимаюсь практически с тех пор, как начала петь. Я строю, пытаюсь строить мосты между культурами через музыку, через сотрудничество. Еще будучи ребенком, я поняла, что, если вы что-то не знаете, вы можете совершить ошибку. Если же вы знаете о том, что говорите, вы будете вести себя по-другому. Поездив по миру, я поняла, что мы не так сильно отличаемся друг от друга, у всех людей есть отец и мать. Не важно, какой у вас цвет кожи, у нас одни и те же нужды, мы хотим одного и того же для наших детей. У них нет ни языка, ни цвета, ни национальности. По-моему, моя музыка помогает объединить мир и умы. Мы должны принимать это во внимание и относиться ко всем одинаково, не судить и не ставить критерии богатства выше ума и творческих способностей.

— В «Экспо» в Дубае принимают участие 192 страны. По-моему, это то, что нам нужно после последних двух лет?

— Думаю, что после пандемии, во время пандемии, мы начали осознавать, что мы не одни. Что не можем жить в одиночку. Понадобился вирус, чтобы напомнить нам, что мы для собственного будущего должны жить вместе. Где бы мы ни жили, мы связаны. Мы также осознали, что вместе мы сильнее. Вместе мы можем решить наши главные проблемы. А сейчас еще и изменение климата стучится в дверь, становится реальностью. Теперь не только бедные страны страдают от изменения климата, о чем никто не хочет говорить, никто не хочет видеть. Теперь страдают все. Оно затронуло Германию, Соединенные Штаты, Европу в целом. И это только начало.

— Вы также известны энергичным участием в кампаниях за образование для женщин и девочек. Почему это так важно для вас и что еще необходимо сделать?

Когда, как вы знаете, меня назначили в 2002 г. послом доброй воли ЮНИСЕФ, первый вопрос, который я задала, был: «А что значит быть послом доброй воли»? Честно признаюсь, я не гожусь для светских разговоров, рукопожатий с политиками. Потому что каждый раз, как я раскрываю рот, я попадаю в беду. Я за усиление роли женщин, образование для девочек, образование для детей. Когда я начала этим заниматься, во время моей первой поездки в Танзанию, я поняла, что женщины и девушки повсюду в Африке — это и есть общество. Я всегда повторяю, что африканские женщины — это основа этого континента. Это точно также и в других местах. Как бы выглядело общество без женщин? Мы бы прекратились. Мы не можем оставить 50 и даже больше 50% населения за бортом и думать, что народ будет в порядке. Я поняла, что для улучшения положения женщин одного образования недостаточно. Им нужно выделить финансирование на ведение дел. И вы увидите благотворный эффект через три месяца. Они создадут рабочие места. Жизнь улучшится. Они будут откладывать деньги для обучения детей, для будущих детей, которые у них родятся. Это очень поможет в решении проблемы бедности, большинства проблем, о которых мы говорим.

— Вы сделали впечатляющую карьеру. Музыка — это, конечно, ваша первая любовь. Вы получили множество наград, в том числе «Грэмми». Что они для вас значат.

— Это ответственность. Значит, что я должна больше работать и что я, возможно, на правильном пути, используя свой голос во имя человечества. Я сижу здесь, но каждая частица моего тела находится повсюду. Я всегда говорю, что, если кто-то где-то страдает, я тоже страдаю. Если людям нечего есть, если дети ложатся спать, не поев, — это стыд для нас всех. На планете есть достаточно еды, чтобы накормить нас всех. Мы разбрасываемся таким количеством еды, что нам должно быть стыдно за то, что мы не понимаем, что прямо сейчас существуют люди, которые не ели целый день. О такого рода вещах я беспокоюсь каждый день, потому что я знаю, что решение для них есть. Мы знаем, как это можно изменить. Вот здесь, мы объединяем умы и создаем будущее. Но мы не сможем объединить умы и создать будущее, если наши дети больны. Если дети пойдут в школу на голодный желудок, они там ничего не поймут. А мы не можем помочь им в таком простом деле.

— По вашим словам, ваша музыка создает мосты между культурами. Почему искусство (музыка, в частности) так важно для общества, почему оно универсально?

— Смотрите: что произошло, когда началась пандемия. Люди открывали окна и пели, чтобы поддержать врачей. Потому что музыка — это универсальный язык. Я работала с одним оркестром, где не было даже двух человек, говоривших на одном языке. В момент, когда мы отбрасываем слова, и переходим к музыке, мы начинаем говорить на одном языке. Человечество не может жить без музыки. До того, как наши предки начали говорить, до того, как он стали homo sapiens, они прошли через трансформацию. Природа давала им еду, а шум подал им идею музыки и слов. Поэтому музыка так дорога̀ каждому из нас.