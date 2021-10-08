Брюссель и Варшава, похоже, идут на лобовое столкновение по поводу основополагающих принципов Евросоюза. Против Польши уже возбуждена дисциплинарная процедура за подрыв независимости судебной системы. А теперь Еврокомиссия должна ответить на решение Конституционного суда Польши о закреплении примата национального законодательства над союзным. Еврокомиссар по юстиции дал понять, что теперь наказание может быть ужесточено:

"Я не хочу сейчас говорить, как Еврокомиссия решит на это реагировать. Но я уверен, что мы мы будем реагировать так, как мы это делали в последние недели и месяцы, - сказал Дидье Рейдерс. - Мы ждем нового решения Европейского Суда относительно ситуации в Польше и возможности ежедневных финансовых санкций. Я много раз пытался установить контакт с польским министром юстиции, но до сих пор безуспешно. Но это не новость. "

Оппоненты польского правительства консерваторов указывают, что оно уже не подчиняется тем законам Евросоюза, которые его не устраивают. «Зелёный» евродепутат из Германии считает, что это ставит под угрозу не только членство Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого ЕС:

«Это будет один из определяющих моментов для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, потому что затронуто само сердце Европейского Союза, - сказал Даниэль Фройнд. - Вопрос в том, будет ли она защищать в первую очередь целостность Евросоюза или его законодательство? Потому что, когда одно государство-член говорит: "мы выбираем, какой закон ЕС мы хотим применять", тогда Союз разваливается ».

Обостряется также спор между Брюсселем и Варшавой по поводу свободы прессы и прав ЛГБТ-сообщества. По мнению юристов, Еврокомиссия может возбудить против Польши судебный иск или заморозить ей финансирование, что уменьшило бы желание её властей оставаться в составе ЕС.