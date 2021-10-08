Ташкентский международный кинофестиваль дал дорогу молодым

Ташкентский международный кинофестиваль вернулся к жизни после долгой паузы. При новом рождении этого крупнейшего в Средней Азии киноконкурса присутствовали звезды мирового кинематографа.

Молодые кинематографисты были удостоены особого внимания в конкурсном проекте «Кино за 5 дней». Все короткометражные фильмы, представленные в этом конкурсе, были сняты на территории Узбекистана лишь за пять дней. Гран-при проекта был присужден узбекскому режиссёру Шерзоду Назарову за фильм «На Шёлковом пути»:

«Для нас самым важным было участвовать в этом кинофестивале, потому что мы видели, какие фильмы сняли наши коллеги из Киргизстана, Таджикистана, Испании... Мы с ними подружились — это самое важное, я думаю!»

Премию за лучшую женскую роль в том же конкурсе получила Мадина Махмудова. Он сыграла в фильме Саидало Масудхонова, который тоже удостоился специальной премии жюри:

«Название нашего фильма — "Объектив". Через фотокамеру мы следим за главной героиней — это фильм о любви. В этом фильме мы попытались экспериментировать, и я думаю, у нас это получилось».

Устроители фестиваля придают особое значение творческим экспериментам, так как они хотели бы превратить в Ташкент в центр киноиндустрии для все Средней Азии. На фестивале молодые узбекские кинематографисты имели возможность познакомиться с 350 кинорежиссерами из 40 стран мира.

«Цель фестиваля, — говорит его президент Фирдавс Абдухаликов, —это консолидировать усилия кинематографистов со всего мира, создать яркую, мощную площадку для того, чтобы здесь, на полях нашего кинофестиваля, обсуждались яркие идеи, обменивались проектами, и конечно же, эти проекты дадут новый толчок к развитию киноиндустрии Узбекистана».

Традиции Ташкентского кинофестиваля были заложены в 1968 г., когда в столице Узбекистана прошел первый Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. До 1990 г. он проводился каждые два года. Последний раз перед долгой паузой кинематографисты со всего мира приезжали в 1997 г. Решение о возрождении фестиваля было принято в начале этого года. Провести его было решено под девизом «Мир, прогресс и просвещение».

Кроме кинопоказов на фестивале были организованы многочисленные мастер-классы. По словам кинопродюсера Анны Гудковой, «молодые кинематографисты могут узнать здесь массу практической информации: как начать снимать дебют, какие индустриальные новшества возникли, как работает киноиндустрия в эпоху онлайн-платформ и развития интернета — каждое из этих мероприятий чрезвычайно информативно, практически полезно, и главное, ещё и даёт возможность для знакомств и общения друг с другом, что, на самом деле, одна из основополагающих частей профессии».

Возрожденный кинофестиваль решено проводить каждый год. Поэтому гостей со всего мира узбекские кинематографисты будут принимать уже в следующем году.