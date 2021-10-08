Эксперименты в Бордо из-за природных катаклизмов

Глобальное потепление меняет вековые устои в знаменитом винодельческом регионе франции Бордо. Теперь здесь наряду с традиционными сортами винного винограда Мерло и Каберне Совиньон выращивают португальские, более сладкие, Турига Насьональ и Тинта Као. По оценкам экспертов, из-за изменения климата в Бордо местные сорта винограда могут полностью исчезнуть к середине века

"В этом контексте мы решили организовать проект VitAdapt, в рамках которого экспериментируем с различными сортами, чтобы понять, как они смогли приспособиться, как они вели себя в Бордо и если их особенность — более позднее созревание — поможет нам противостоять последствиям глобального потепления", — объясняет глава проекта Аньес Дестрак-Ирвин

Проведение широкомасштабного эксперимента Национального института сельскохозяйственных исследований Франции началось десять назад. Эксперты оценивают потенциал чуждых для региона сортов, а также рассматривают старинные разновидности в качестве альтернативы.

Винодел Бернар Регла говорит: "Мы сохраняем верность традициям и не хотим в корне менять наше производство, получать нетипичный для Бордо продукт. Но мы хотим немного освежить производство и выделиться среди конкурентов".

По данным ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Европы COPA-COGECA, объединяющего 22 миллиона фермеров, в этом сезоне из-за природных катаклизмов производство вина во Франции, а также в Испании и Италии, снизится на 18% по сравнению с прошлым годом.