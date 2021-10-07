Аэропорт на острове Пальма снова засыпало пеплом

Аэропорт на испанском острове Пальма приостановил работу из-за скопления пепла от извергающегося вулкана. Об этом в "Твиттере" сообщил оператор воздушной гавани. "Наш приоритет - безопасность", — говорится в заявлении. Остальные аэропорты на Канарских островах продолжают работать, но пассажирам рекомендуют перед полетом проконсультироваться с авиакомпанией, билеты на рейс которой они приобрели.

В конце сентября аэропорт Пальмы так же закрывали, однако через сутки он возобновил работу.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Лава нанесла значительный ущерб частной собственности, инфраструктуре и сельхозугодьям.

В четверг на Пальме в районе населенного пункта Вилья-де-Масо, произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным Национального географического института, оно стало самым сильным с начала извержения вулкана.