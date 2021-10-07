Дебютный концерт Густаво Дудамеля в Парижской опере

Венесуэльский дирижёр Густаво Дудамель приступил к работе музыкального директора Парижской оперы. 23 сентября он выступил со своим дебютным концертом в стенах Оперы Гарнье.

Уже сейчас можно составить представление о том, насколько разнообразным будет репертуар в Опере Гарнье под руководством Дудамеля. На дебютном концерте звучали произведения как великих европейских классиков, так и современных заокеанских композиторов, в частности американца Джона Адамса. Звучали на концерте и характерные ритмы латиноамериканской музыки.

«Я считаю, что традиция никуда не денется, также как желание постоянно открывать новое и я думаю, что мы будем заниматься этим все вместе: создавать некий образ», — говорит маэстро.

Новый дирижёр быстро нашёл контакт с оркестром, отметив его открытость к новым подходам. Музыканты, в свою очередь, отметили доброжелательность и педагогический дар венесуэльца.

Генеральный директор Парижской оперы Александр Нееф поддерживает намерение Густаво Дудамеля уделять внимание популяризации классической музыки:«Мне всегда очень нравилась в Густаво его твердая убежденность, что музыка доступна для всех, что все могут понимать музыку и что мы, Парижская опера, тоже можем быть понятны для всех».

По словам Дудамеля, музыканты играют для слушателей, а слушатели — это общество: «Мы хотим, чтобы как можно больше людей слушали классическую музыку, потому что это путь к Прекрасному».