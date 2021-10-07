Ангела Меркель в Ватикане и Риме

Ангела Меркель встретилась в четверг утром с папой римским Франциском, Это последний её визит в Ватикан в качестве канцлера Германии в рамках академической программы Папского григорианского университета по защите детей и безопасности окружающей среды.

Понтифик принял Меркель и её супруга в своём кабинете в Апостольском дворце. Встреча длилась 45 минут. Папа Франциск подарил гостям уменьшенную копию бронзовой Святой двери, а также копии некоторых личных документов.

Меркель рассказала журналистам, что они говорила о политике, изменении климата и сексуальном насилии со стороны духовенства.

"Мы считаем, что правда должна открыться, и что необходимо проделать дополнительную работу по вопросу о сексуальном насилии над детьми, - сказала канцлер. - И совершенно очевидно, что в этом Святой Престол должен сыграть решающую роль, если он хочет восстановить доверие христиан всего мира к Католической церкви".

Коснувшись предстоящей 26-й климатической конференции в Глазго, Меркель сказала, что они обсуждали, какое влияние может оказать церковь на решение проблемы глобального потепления.

Позже уходящий канцлер ФРГ встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги в Риме и приняла участие в молитве мира в Колизее, организованной римской благотворительной организацией Sant’Egidio.

Ангела Меркель бессменно возглавляла правительство Германии на протяжении 16 лет. Она и её кабинет будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет создана новая администрация, что может занять недели или месяцы.

Драги и Меркль обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и развития Евросоюза, а также обменялись подарками.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Две ключевые фигуры европейской политической жизни в последние годы встретились на так называемом "последнем двустороннем мероприятии Меркель-Драги". Между ними всегда было полное доверие. Драги сказал, что ему будет не хватать Меркель, особо подчеркнув существенный вклад уходящего канцлера в построение будущей Европы".