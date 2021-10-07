Австрия: кто платил за "заказуху"?

Канцлер Австрии Себастьян Курц не собирается в отставку: он заявил, что останется на посту, несмотря на начатое против него расследование антикоррупционной прокуратуры. Курц отрицает причастность к махинациям. "Такое уже бывало и раньше. Все эти обвинения выстраиваются по привычной схеме. Вырываешь из контекста несколько смс-сообщений, помещаешь их в другой контекст - и все, вот уже можно выдвигать обвинения. Убежден, что скоро всем станет ясно: это - это ложь".

По словам Курца, у следствия нет никаких улик. У коллег Курца из Австрийской народной партии прошли обыски, всего в деле, начатом прокуратурой, фигурируют 9 человек.

Их подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств - в частности, для оплаты соцопросов и публикаций, позволяющих манипулировать общественным мнением. В мае Себастьян Курц оказался в центре разбирательства о даче ложных показаний. Австрийский премьер считает, что оба эпизода с обвинениями - происки его политических оппонентов.