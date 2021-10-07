Платформенные рабочие бьются за трудовые права

Во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» символическую демонстрацию перед Еврокомиссией в Брюсселе провели платформенные рабочие. Это те, кто предоставляет свои услуги с помощью онлайн-платформ. У них до сих пор нет прав, в частности, на оплачиваемые отпуск и лечение.

Дрисс Лиазиди де ла Фуэнте развозит заказанную клиентами по интернету еду:

"Мы хотели бы иметь систему социального обеспечения, достойную такого названия, чтобы мы были защищены в пути, чтобы в случае аварии нам выплачивали страховку, как и всем остальным. Кроме того, мы хотели бы получать правильную оплату, не обязательно сдельную. У меня она почасовая, а у моих коллег она зависит от количества выполненных заказов - они получают 5 евро при доставке за 2, 3 или 4 километра. Это невозможно».

Профсоюзы хотят покончить с фальшивой самозанятостью. На это направлены законы в некоторых странах, например, в Испании, где компании обязаны оформлять трудовые договоры. Решения в пользу платформенных рабочих приняты во Франции, Италии и Нидерландах. Участники акции призывают к введению подобных мер на союзном уровне. В учреждениях ЕС подумывают о создании третьей категории трудящихся - между нанятыми по контракту и самозанятыми.

С этим категорически несогласен секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Людовик Воет:

«Мы полностью против этого промежуточного класса. Есть два статуса: наемный работник и фрилансер. Платформенные компании должны регистрировать их соответственно. Главный вопрос не том, кому и как человека подчинён, важны его фактические условия работы. Штатные сотрудники должны иметь полные трудовые права. А те, кто хочет сохранить автономию, являются себя самозанятыми. Невозможно быть между тем и другим. "

В Евросоюзе около 24 млн платформенных рабочих. Чтобы гарантировать им достойные условия, Еврокомиссия начала консультации с профсоюзами и нанимателями. Она рассчитывает до конца года подготовить законопроект о правах тружеников того, что ещё называется "гиг-экономикой".