Стрельба в школе в городе Арлингтон (Техас). Есть пострадавшие

Обновление: В результате стрельбы в школе в городе Арлигнтон в Техасе пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Как уточняют в полиции, это было последствие конфликта между учащимися, один из которых достал оружие и открыл огонь. После произошедшего он скрылся от правоохранительных органов.

В американском городе Арлингтон (Техас) произошло вооружённое нападение на школу. Полиция сообщает о проведении операции в учебном заведении. Известно по меньшей мере о нескольких раненых. По предварительным неподтверждённым данным, которые приводят местные издания, есть убитые.