IATA: облегчить путешествия для вакцинированных

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) завершила своё первое после начала пандемии собрание в Бостоне на сдержанно оптимистичной ноте, отметив, что отрасль вновь станет рентабельной в 2023 году, а число пассажиров вырастет до почти 3,4 млрд уже в следующем году после менее двух с половиной миллиардов в нынешнем 2,3 млрд в этом. Прозвучал призыв пересмотреть пограничные правила, чтобы избежать сползания в рецессию.

По словам гендиректора IATA Вилли Уолша, "л__юди хотят путешествовать, 86% планируют отправиться в путешествие в течение шести месяцев после окончания кризиса. Поскольку COVID-19 становится эндемичным, вакцины широко доступны, а терапия быстро улучшается, мы быстро приближаемся к этому моменту. Люди говорят нам, что готовы путешествовать. Но те, кто путешествовал, говорят нам, что правила слишком сложны, а оформление документов слишком обременительно".

IATA, которая представляет почти 300 авиакомпаний, осуществляющих более 80% мировых авиаперевозок, призвала отменить ограничения для вакцинированных пассажиров и ввести общие медицинские протоколы на границах. На собрании в Бостоне приветствовали план администрации Байдена уже в ноябре открыть США для авиапассажиров из 33 стран, в том числе европейских, на важных трансатлантических рейсах.