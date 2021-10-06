Рынок накрутки "накрыл" Facebook

Как быстро привлечь новых покупателей и клиентов через интернет? Можно - за счёт накрутки подписчиков, лайков, просмотров, поддельных положительных отзывов.

Такой перечень услуг предлагает целый ряд сайтов. Этот рынок только процветает при попустительстве Facebook, говорят в НКО Which? Британская организация провела эксперимент, который показывает, как легко можно ввести в заблуждение потребителей при помощи манипуляций с системой рейтинга популярной соцсети.

Нина Бхати, директор НКО Which?:

"Мы создали страницу несуществующей компании на Facebook, а затем заплатили нескольким сайтам за пакеты фальшивых обзоров и их разместили. За несколько недель у нас появилось 96 рекомендаций и 500 лайков. Цена - 6,5 фунтов стерлингов за пакет из 10 отзывов с отметкой пять звёзд".

Подозрительной активности на фейковой странице Facebook не обнаружил, а напротив, повысил её рейтинг. В компании, предоставившей НПО свои услуги, заявили, что выполнили около 10 тысяч подобных заказов по всему миру.

Нина Бхати:

"Рейтинг качества рекламируемого продукта или услуги должен составляться на основе мнения исключительно потребителей. Именно они должны предоставлять эту информацию потенциальным покупателям. Поэтому мы считаем, что сегодня необходимы строгие правила и законы, регламентирующие эту сферу".

Вопрос о законодательных ограничениях в отношении Facebook рассматривает Сенат США. На слушаниях выступила экс-сотрудница компании, которая обвинила своего бывшего работодателя в пренебрежении безопасностью пользователей ради получения выгоды. Основатель интернет-гиганта Марк Цукерберг назвал это заявление ложным.