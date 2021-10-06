Западные Балканы продолжают долгий путь в Евросоюз

Главы государств и правительств Евросоюза обещали Западным Балканам многое - инвестиции, вакцины, солидарность. Но на саммите, который состоялся в среду в Словении, не были объявлены конкретные детали и сроки принятия в ЕС шести стран региона. Переговоры об этом ведутся чуть ли не со времён распада Югославии. Премьер-министр Косова разочарован тем, что к его стране ЕС по-прежнему относится лишь как к потенциальному кандидату.

«Конечно, я это критикую, потому что всё могло быть лучше, - сказал Альбин Курти. - И всё же я надеюсь, что ЕС остается верным своей существенной задаче - расширению. Внутренняя консолидация и присоединение новых членов не исключают друг друга, как раз наоборот».

Руководство Евросоюза по-прежнему ставит условиями членства в нём Западных Балкан улучшение положения с правами человека, в том числе этнических меньшинств, а также усиление борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Председатель Еврокомиссии признаёт, что 6 стран предприняли в этом направлении значительные усилия, а значит, Евросоюз обязан их принять:

"ЕС должен выполнить свою часть дела, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - То, что до сих пор не решено начать переговоры с Северной Македонией и Албанией, ставит под угрозу наше положение и наши рычаги влияния в регионе. Моя Комиссия будет продолжать делать все возможное для продвижения вперед процесса интеграции в ЕС этого региона. Мы хотим, чтобы Западные Балканы были в Европейском Союзе. Не может быть никаких сомнений в том, что наша цель – это расширение ».

Но между 27 действительными членами ЕС остаются разногласия по этому вопросу. Некоторые страны опасаются наплыва к себе трудовых и прочих мигрантов, а другие предупреждают, что вхождение в Союз региона, не имеющего глубоких демократических корней, может ослабить верховенство права.

В качестве утешительного приза Западным Балканам будет выделен в течение 7 лет инвестиционный пакет в размере около 30 млрд евро, включая 9 млрд в виде грантов.