Политики ЕС обсуждают рост цен на энергию

Встревоженный ростом цен на газ и электроэнергию в своих странах, Евросоюз пытается найти единый подход к этой проблеме. В среду на дебатах в Европарламенте в Страсбурге ряд депутатов призвали расследовать положение на газовом рынке. Румынский правоцентрист Зигфрид Мурешан сказал, что нужно как можно быстрее сократить зависимость от поставок из России:

«Мы должны обеспечить, чтобы ни одно государство или государственный субъект, будь то Российская Федерация, Газпром или кто-либо ещё, не манипулировал европейскими ценами на энергоносители и не влиял на них».

Группа стран, включая Францию и Испанию, в общем заявлении выступила за совместные закупки газа. Испанский социалист Ираче Гарсиа призвала изменить правила, регулирующие энергетические рынки ЕС, с целью ограничения спекуляций:

«Опыт подсказывает нам, что каждое государство в отдельности слабее, и что индивидуальные правительства могут подвергаться спекуляциям с ценами. Они даже конкурируют между собой».

Главы государств и правительств ЕС также обсудили цены на энергоносители во время обеда в Словении. Председатель Еврокомиссии рекомендует странам-членам создавать и использовать фонды помощи страдающим от дефицита и дороговизны потребителям и малому бизнесу, Её глава Урсула фон дер Ляйен называет лучшим решением энергетической проблемы отказ от использования ископаемого топлива:

«Цены на газ стремительно растут, а цены на возобновляемые источники энергии снизились за последние годы и остаются стабильными. Поэтому для нас совершенно очевидно, что в долгосрочной перспективе важно инвестировать в возобновляемые источники, которые принесут нам стабильные цены и больше независимости".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан нехочет, чтобы за зелёный переход платили его соотечественники, для которых увеличатся счета за отопление и свет, а также стоимость поездок:

«Проблемой для Венгрии является то, что осуществление “Зелёной сделки" становится косвенным налогом для владельцев квартир, домов и автомобилей. Это неприемлемо".

В Европарламенте депутаты признают, что зелёная экономика и чистая энергетика будут дороже нынешних. Бельгийский "зелёный" Филипп Ламбертс считает невозможным возврат к прежнему потреблению природного газа, угля и нефтепродуктов:

«Ископаемое топливо дало нам иллюзию, что можно получить дешевую и обильную энергию, а это просто неправда».

Но не все страны-члены убеждены, что выводить из энергетического кризиса их должен Европейский Союз. Экономически мощные Германия или Нидерланды, похоже, считают, что баланс между спросом и предложением установят рыночные силы.