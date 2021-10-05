Жители Марселя наводят порядок после наводнения

Жители французского Марселя разбирают завалы и наводят порядок после наводнения, вызванного сильнейшими ливнями. За несколько часов здесь выпало около трех месячных норм осадков - до 180 мм воды, по данным службы Météo-France. В связи со сложившейся обстановкой в некоторых учебных заведениях были отменены занятия, жителям города рекомендовали не покидать свои дома.

"Я проснулся и хотел прокатиться на велосипеде, но здесь было примерно 70 см воды - настоящая река", - говорит этот мужчина.

"Весь мусор, накопленный и сваленный в кучу потоком воды, сегодня утром заблокировал трубы и канализацию", - рассказывает местная жительница.

Некоторые автомобилисты угодили в настоящие водные ловушки. Они застряли в машинах на размытых ливнями дорогах. Местами уровень воды доходил людям до пояса. На помощь пострадавшим пришли сотрудники службы спасения. В общей сложности в департаменте Буш-дю-Рон в борьбе со стихией были задействованы около 200 спасателей. Ситуация осложняется еще и тем, что в последние недели в Марселе из-за реформы госслужбы бастовали сборщики мусора. И на улицах скопилось много отходов. Часть из них потоки воды унесли в море.