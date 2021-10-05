"Я создан для тебя": экзистенциальные вопросы

Картина «Я создан для тебя» немецкого режиссёра Марии Шрадер встретила восторженный приём у многих зрителей и кинокритиков. Главная героиня ленты принимает участие в научном эксперименте и проводит три недели в обществе человекообразного робота, который запрограммирован быть ей идеальным партнёром. Роль робота исполнил британский актёр Дэн Стивенс:

– В этой роли было так много всего. Думаю, что даже на английском языке сыграть её было бы в самом деле увлекательной задачей. Играть же пришлось на немецком, что стало своего рода бонусом, поскольку мне до этого не выпадали роли целиком на немецком языке, к тому же в таком прекрасном сценарии. Мне действительно показалось это весьма милым, странным и забавным, при этом очень трогательным и наводящим на размышления.

Мария Шрадер известна, в частности, по работе над сериалом «Неортодоксальная». Исполнившая в фильме главную роль актриса Марен Эггерт получила за неё на последнем Берлинале премию «Серебряный медведь». Теперь многие прочат Оскара этой картине, которая поднимает целый ряд экзистенциальных вопросов.

– Можем ли мы, как социальные существа, стать партнёрами с кем-то, у кого нет наших недостатков, кто во всём на превосходит? – говорит Мария Шрадер. – С кем-то, кто не является живым существом? Чья единственная задача – сделать нас счастливыми? С кем-то, кого можно назвать следующей версией человека? И кто, возможно, даже лучше и цивилизованный, чем мы? Такому роботу действительно полагались бы права человека.

Лента уже вышла на экраны во многих европейских странах.