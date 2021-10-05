Грузия: взрыв на заводе в Рустави

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва на металлургическом заводе в грузинском городе Рустави. По предварительным данным, которые приводят местные издания, это была крупная авария на производстве: взорвалась одна из заводских установок.

Предприятие производит стальные трубы и арматуру, в основном на экспорт. Рустави находится в нескольких десятках километров от Тбилиси. Там же в заключении находится бывший президент Михаил Саакашвили.