В Евросоюзе усиливается энергетическая бедность

Приближается холодное время года, растут цены на энергоносители, и около 80 млн человек по всей Европе не уверены, хватит ли им денег для уплаты счетов за свет и газ. Проблему энергетической бедности усугубляют долговременные экономические последствия пандемии.

«У многих людей уровень потребления выше, чем они могут себе позволить, - сказал бельгийский эксперт Александр Вивье. - Другие домохозяйства экономят на комфорте и отключают отопление, чтобы хватило энергии например, приготовить еду. Мы видим разные форм энергетической бедности".

Острота этой проблемы тоже различается от страны к стране. В богатом Люксембурге энергетическими бедняками считаются 3% населения, а в Болгарии 30%. Для преодоления такого отставания Евросоюз вырабатывает единый подход к борьбе с дефицитом энергии.

Эксперты допускают возможность скоординированного повышения цен на электричество и природный газ. В то же время странам-членам рекомендуют поскорее отказаться от использования ископаемого топлива ради обеспечении энергетической безопасности.

"Один из рычагов, имеющихся у правительств ЕС, - это возможность регулировать налоги и сборы, которые входят в счета за энергию, - продолжал Александр Вивье. - Есть и другие варианты. Можно предоставить нуждающимся гражданам одноразовую помощь, не имеющую отношению к счету. Я считают очень важной дискуссию на эту тему. Что входит в счет за энергию, а что нет? Как мы хотим профинансировать, среди прочего, переход на возобновляемые источники, а также некоторые социальные меры, связанные с энергетической бедностью?"

В то время как лидеры ЕС продолжают поиск выхода из нынешнего энергетического кризиса, разворачивается общественная кампания за признание доступа к энергии одним из прав человека. Активисты призывают ввести общеевропейский запрет на отключение света и газа за неуплату счетов, которое в настоящее время угрожает около 7 млн домохозяйств.