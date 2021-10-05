Власти Калифорнии ввели режим ЧП

Власти Калифорнии объявили о введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж, у берегов которого в воскресенье произошёл крупный разлив нефти. Для ликвидации последствий бедствия сейчас предпринимаются серьёзные усилия. На воде устанавливают заградительные плавучие барьеры, чтобы не допустить распространения загрязнения.

В океан вылилось около шестисот тысяч литров нефтепродуктов, из-за чего пришлось запретить здесь рыбную ловлю, а также закрыть пляжи, очень популярные среди отдыхающих и любителей сёрфинга. Такое положение дел может продлиться несколько недель, что нанесёт серьёзный урон местной экономике.

– Я всё время задаюсь вопросом, – говорит Майк Левин, политик, – почему же, почему мы бурим нефтяные скважины здесь – в таком прекрасном месте, где живут миллионы людей, и где вся наша экономика прибрежного туризма, тысячи и тысячи рабочих мест напрямую связаны с чистыми пляжами и чистой водой океана? Для меня непостижимо, как можно продолжать здесь бурение.

Из-за разлива нефти серьёзно пострадал местный заповедник, гибнут птицы и рыба. Местные власти говорят о большом ущербе для экосистемы и даже об экологической катастрофе.

Разлив нефти произошёл из-за аварии подводного трубопровода. Предполагается, что неустановленное торговое судно в неположенном месте бросило якорь, который зацепился за трубопровод и повредил его. Утечка произошла примерно в восьми километрах от берега, но точное место аварии до сих пор не установлено, и неизвестно, продолжают ли нефтепродукты вытекать в море.