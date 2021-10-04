Выборы в Италии: предварительные результаты

В воскресенье и понедельник в Италии проходили муниципальные выборы. Внимание наблюдателей приковано к голосованию в крупных итальянских городах.

По предварительным даннным, в Болонье, Милане и Неаполе избиратели оказали доверие действующим властям: в первом туре же здесь одержали победу левоцентристы.

Маттео Лепоре, кандидат от Демократической партии в Болонье, празднует победу

Более неопределенная ситуация в Турине и Риме, где действующие градоначальницы из "Движения пяти звёзд" не попали во второй тур. Ожидается, что "пятизвёздные" призовут своих избирателей голосовать 17 и 18 октября за коалицию левоцентристов под эгидой Демократической партии.

В Триесте на севере страны действующий мэр от правой партии «Вперёд, Италия» поборется во втором туре с кандидатом от левых.

Джорджия Орланди, корреспондент Euronews в Италии: "Сегодняшние выборы в первом туре принесли победу левоцентристам в трёх крупных городах. Примечателен также провал "Движения пяти звезд" не только в Турине, но и здесь, в итальянской столице. По данным экзитполов, очевидно, что действующий мэр Вирджиния Раджи не повторит свой электоральный успех 2016 года."