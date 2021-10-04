IKEA сокращает поставки из Азии

Затяжные локдауны показали, насколько важно ощущать себя дома уютно и комфортно.

Казалось бы, отличная новость для мебельных магазинов, таких как Ikea, но омрачают картину перебои с поставками из Азии, в основном из-за пандемии.

Поэтому Ikea уже объявила о сокращении поставок. Например, в Дании компания ищет альтернативы нерегулярному движению контейнерных судов. Пока безуспешно.

Мы пытались наладить железнодорожное сообщение из Азии в Европу, чтобы использовать поезда для транспортировки. Мы также пытались арендовать контейнеровозы и покупать пустые суда. Но их также нужно возвращать, и это проблема Петер Лангсков руководитель отдела логистики IKEA Дания

По словам вице-президента Конфедерации датской промышленности, дефицит влияет не только на сектор товаров для дома. По его словам, все компании испытывают проблемы с доставкой товаров, и пока нет никаких признаков улучшения. Он ожидает, что проблемы сохранятся и в следующем году.

Эксперты в Германии ожидают, что ситуация скажется и на рождественских подарках. Многие магазины могут столкнуться с большим дефицитом товаров, чем обычно в декабре.