На юге Ливии построят нефтеперерабатывающий завод

На юге Ливии началось строительство нефтеперерабатывающего завода. Как заявил на церемонии инаугурации в Триполи глава Национальной нефтегазовой компании (NOC) Мустафа Саналла, объем вложений в проект составит от 430 до 520 миллионов евро. Ожидается, что ежегодно завод будет приносить до 65 миллионов евро прибыли. Объект должен быть запущен в течение трёх лет.

"Мы надеемся, что этот проект принесет пользу и будет способствовать тому, что южане останутся на своих землях вместо того, чтобы переезжать в города, создавая миграционные потоки", - заявил Мустафа Саналла.

Завод расположен рядом с Аль-Чарара - крупным нефтяным месторождением в регионе Убари, способным, по расчётам, производить до 300 000 баррелей в день.

Разработанный в начале 1980-х, проект нефтеперерабатывающего завода на юге Ливийской пустыни был на долгие годы положен под сукно и возрождён в 2017 году.