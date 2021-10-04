По мере снижения в Европе температур всё сильнее сказывается рост цен на энергоносители. Это стало горячей темой на встрече министров финансов страны ЕС, которая началась в понедельник в Люксембурге. Страны Южной и Восточной Европы во главе с Испанией призывают ЕС скоординировать усилия по предотвращению топливого кризиса:

"Переговоры о поставках вакцин научили нас, что мы сильнее, когда говорим в один голос, - сказала испанский министр Надия Кальвиньо. - Мы считаем, что институты Евросоюза должны решительно отстаивать интересы всех 27 стран-членов, когда имеют дело с крупными, международными поставщиками газа".

Согласование общих закупок нефтепродуктов и природного газа - это всего лишь одна чрезвычайная мера. ЕС стремится управлять их ценообразованием, а также инвестировать в строительство зелёной экономики.

Северная Европа призывают увеличть сокращение выбросов уклекислого газа, а страны, больше зависящие от ископаемого топлива, опасаются, что энергия из возобновляемые источников станут слишком дорогой. Вдобавок, инфляция в этом секторе может сорвать восстановление хозяйства ЕС после пандемии.

Эта тема, чреватая географическим расколом ЕС, будет обсуждаться на саммите ЕС в конце октября.