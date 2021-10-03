Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан защищать демократию

В День Германского единства канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан сохранить демократические устои. Глава правительства сказала, что и сегодня процесс воссоединения Германии не завершился, и предстоит еще многое сделать. Политик поблагодарила жителей бывшей ГДР, и отметила мужество тех, кто боролись за свободу.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Третье октября 1990 года - день воссоединения нашей страны во имя мира и свободы. Эта свобода не упала на нас с неба. Она была завоевана. Страна, отмечающая сегодня этот праздник, смогла стать такой потому, что в ГДР были люди, которые рисковали всем ради своих прав, своей свободы, ради другого общества".

Канцлер указала на проявления радикальных настроений в нынешнем обществе и призвала соотечественников защищать демократию от тех, кто презирает ее.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "В настоящее время у нас на глазах происходят атаки на столь высокие ценности, как свобода СМИ. Кроме того, в публичном пространстве разжигаются вражда и ненависть путем распространения фальшивых данных и дезинформации. При этом не только дискредитируются люди из-за их внешности, происхождения или веры, при этом атакуется демократия".

Присутствующие с одобрением восприняли речь Меркель, полномочия которой подходят к концу. Функции главы правительства Меркель будет выполнять до тех пор, пока к присяге не будет приведен новый кабинет министров.

День германского единства - национальный праздник. Третьего октября 1990 года пять земель бывшей Германской демократической республики - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия.