Муниципальные выборы станут оценкой настроения избирателей

Двухдневное голосование на выборах в местные органы власти проходит в сотнях городов Италии, включая такие крупные, как Рим, Милан, Неаполь, Турин и Болонья. В южной области Калабрия предстоит выбрать губернатора. Участие в голосовании смогут принять более 12 млн избирателей.

Правоцентристы в составе партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" везде поддержали единого кандидата в мэры, в то время как составляющие основу правящей коалиции "Движение "5 звезд" и Демократическая партия выступают конкурентами, представляя по большей части каждая собственного кандидата в мэры, за исключением Неаполя, где они выдвинули единого кандидата.

Результаты голосования станут первой оценкой настроения итальянских избирателей и баланса сил на политической сцене и в правящей коалиции, с тех пор как в начале года кабинет министров возглавил Марио Драги

Предвыборная кампания прошла на фоне скандалов и острой борьбы между кандидатами.