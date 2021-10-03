Тысячи педофилов в католической церкви Франции

Около трех тысяч педофилов действовали внутри католической церкdи во Франции с 1950 года . К такому выводу после двух c половиной лет работы пришла французская Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви. По словам главы комиссии Жан-Марка Сове, это минимальная оценка. Окончательный доклад должен быть представлен во вторник.

Исследователи выслушали 6500 свидетельских показаний, обращались за информацией в полицию и архивы, а также опросили множество религиозных деятелей, среди которых был и Пьер Дорнелас, архиепископ в епархии Ренна. "Очень больно осознавать страдания жертв. Мне стыдно за действия насильников, я возмущен, я не могу этого понять", — говорит он.

В начале года епископы Франции одобрили на своем совещании резолюцию, в которой заявили о готовности церкви нести ответственность за случаи педофилии среди священнослужителей.

Ранее папа римский Франциск ужесточил наказание и нормы об информировании верховного духовенства о подобных преступлениях.

По данным комиссии, около 10 тысяч детей могли стать жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных церковными деятелями во Франции с 1950 года.

Всего с 1950 года в католических церквях служили или работали более 115 тыс. человек.