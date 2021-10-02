Экзитполы: на выборах в Грузии лидирует правящая партия

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", как предсказывают результаты экзитполов, побеждает на муниципальных выборах в Грузии. Второе место у партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили. На третье место выходит партия экс-премьер Георгия Гахарии "За Грузию".

Однако экзитполы разных телекомпаний, хотя и сходятся в очередности лидеров, дают значительный разброс по набранным ими голосам.

Что касается Тбилиси, по одним данным, среди кандидатов в мэры лидирует Ника Мелия от "Единого национального движения", по другим - действующий глава города, кандидат от правящей партии Каха Каладзе.

Явка избирателей на выборах составила порядка 52%.