"Решающие" муниципальные выборы: арест Саакашвили накалил обстановку

На муниципальных выборах в Грузии жители республики избирают глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси. В выборах принимают участие 43 партии.

Накануне голосования обстановка в стране накалилась — в Грузию вернулся бывший президент Михаил Саакашвили и был задержан правоохранительными органами. Против политика, последнее время проживавшего на Украине, в Грузии возбуждены четыре уголовных дела. Ему грозят по меньшей мере шесть лет заключения.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, Саакашвили прибыл в страну, чтобы "внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнеров".

"Многие сегодня спрашивают, помилует ли президент Михаилал Саакашвил. Ответ простой и окончательный — нет, никогда", — заявила глава государства.

Саакашвили из тюрьмы города Рустави призвал жителей страны принять участие в голосовании.

Итоги муниципальных выборов определят судьбу правящей партии и правительства: ранее "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля заключила соглашение с оппозицией, согласно которому внеочередные парламентские выборы могут пройти в стране весной будущего года, если партия власти не наберет 43% голосов.