Подготовка к саммиту ООН по климату: "Борьба за выживание человечества"

Предстоит проделать еще очень много работы в рамках подготовки ноябрьской конференции ООН по климату COP26. Об этом в Милане заявил президент форума Алок Шарма. По его словам, все понимают, что саммит станет ключевым событием для определения планов на ближайшие десятилетия.

Представители правительств 50 стран приняли участие в подготовительной встрече, организованной в Милане, где также состоялся молодежный слет экоактивистов со всего мира.

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что речь идет о глобальной борьбе. "Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы боремся за выживание человечества. Это значит, что любые правительства несут на себе ответственность за то, чтобы сделать приоритетом борьбу с этой угрозой. И власти не могут позволить себе создавать атмосферу ложной безопасности, держа людей в рамках комфортной зоны и заявляя, что беспокоиться не о чем",— сказал Тиммерманс.

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри выразил уверенность, что все страны должны объединиться в этой борьбе. "Это наша общая беда. Маленькие страны в одиночку с ней не справятся, большие страны в одиночку проблему не решат," — сказал Керри.

В понедельник эстафету посвященных климату мероприятий перехватит Ватикан. В папском городе-государстве состоится встреча представителей религий, посвященная проблеме климатических изменений.