Коалиционный торг в раздувшемся Бундестаге

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Эта неделя показала нам удивительную политическую культуру отдельных стран. Во Франции Николя Саркози стал первым бывшим президентом, который был осужден за преступление, причём дважды. Получив трёхлетний тюремный срок за коррупцию прошлой зимой, он был признан виновным в умышленном перерасходе средств на свою неудавшуюся предвыборную кампанию 2012 года. На самом деле он потратил около 22,5 млн евро - почти вдвое больше, чем разрешено законом.

Осуждённый Саркози в тюрьму не хочет

Судьи приговорили Саркози к одному году лишения свободы. Но он попросил своего адвоката Тьерри Херцог сделать так, чтобы это дело было заслушано снова:

«Президент Саркози, с которым я только что разговаривал по телефону, попросил меня подать апелляцию, что я сделаю немедленно. А приговор, естественно, пока не будет исполняться».

Как бы то ни было, нужно усвоить урок: попытки победить на выборах любой ценой не окупаются.

Исландия укрепляет центр

Кстати, на прошлой неделе состоялись хаотичные и непредсказуемые выборы, на которых избиратели скорее сплотились вокруг политического центра, чем усилили края.

Теперь мы ожидаем трудных переговоров по созданию коалиции между консерваторами, которые опустились ниже 25%, зелёными и правоцентристскими прогрессистами. Вместе они сейчас занимают 37 из 63 мест в парламенте. Конечно, я говорю об Исландии.

В Германии новая политическая реальность пост-Меркель иная хотя бы потому, что раздувшийся после выборов на минувшей неделе Бундестаг имеет 735 мест.

Шольц метит в канцлеры

Победителем стал социал-демократ Олаф Шольц, который хочет сколотить коалицию с зелеными и либералами, хотя так называемая «ямайская коалиция» христианских демократов, зеленых и либералов все еще не снята с повестки дня.

На пресс-конференции к Шольцу уже обращались как к следующему канцлеру, когда его спросили, отправит ли он немецких водителей в вышедшую из ЕС Великобританию.

«Свободное перемещение рабочей силы — это часть Европейского Союза. Мы очень старались, чтобы убедить британцев не покидать Союз. Но они решили иначе, и я надеюсь, что они справятся с вытекающими из этого проблемами».

Очень вежливо сказано: мол, это не наше дело!

Ко мне присоединяется Эллен Убершер, со-председатель Фонда Генриха Бёлля в Берлине, имеющая тесные связи с партией "зёленых" в Германии.

Гробе: Итак, похоже, что Германия сейчас движется в сторону «светофорной" коалиции социал-демократов, "зелёных" и либералов – у вас тоже такое впечатление?

Убершер: Позвольте мне начать с результатов выборов. Мы видели трёх победителей, в первую очередь социал-демократов, а также "зелёных" и либералов, и мы видели некоторых проигравших. Я бы сказала, что у этих партий есть моральная легитимность, для начала.

Гробе: Теоретически создание "Коалиции Ямайки" (с "зелёными" и либералами) и с Армином Лашетом в качестве канцлера, всё ещё возможно. Но одобрят ли это рядовые члены Партии "зелёных"?

Убершер: Когда Меркель была председателем своей партии и канцлером, была такая возможность. Но сейчас мы видим, что между самими консерваторами идёт борьба, им нужно найти собственную золотую середину. Но у христианских демократов уже изношенные программа и идеи. Я бы сказала, что окно возможностей было открыто в 2017 году. Тогда и нужно было вести дискуссии по принципиальным вопросам. Но в данный момент тенденция выглядит мрачнее, чем раньше.

"Зелёная" волна по всей Европе

Гробе: Что правительство Шольца (с "зелёными" и либералами), означало бы для Европы, чего могут ожидать партнеры по ЕС?

Убершер: Шольц сказал, что приоритетом нового правительства во главе с социал-демократическим канцлером будет построение сильной и суверенной Европы во всё более сложном мире. СДПГ - проевропейская партия, а "зелёные" тем более. СвДП и либералы тоже. Но я бы сказала, что только если в коалиции будут "зелёные", Европа увидит некоторый прогресс, особенно в том, что касается сокращения выбросов и «зелёной сделки».

Гробе: В Германии "зёленые" давно стали частью истеблишмента, в политике и в обществе. Почему это не так в остальной Европе?

Убершер: Я думаю, это связано с историей Германии и её особыми обстоятельствами. Посмотрите на шотландских "зелёных", они вошли в парламент совсем недавно, посмотрите на Скандинавию, посмотрите на Францию, даже южную, мы видим огромную "зелёную" волну на местном уровне. Мы видим таких мэров в Загребе, Будапеште и других городах Южной и Восточной Европы. Так что я думаю, "зелёные" укрепляют своё идейное влияние. И, конечно же, немецкие "зелёные" являются для них своего рода парадигмой.

Цветущее наследие Ангелы Меркель

В день, когда немцы пошли на избирательные участки, Алкент Пошегу нашел очень личный способ сказать спасибо Ангеле Меркель.

Художник из Косова сделал мозаику из семян, изображающую то, как уходящий канцлер поддерживала его страну, провозгласившую независимость в 2008 году. Пошегу использовал белые и красные зёрна, семена пшеницы и подсолнечника, а также рис - всего 100 кг.

Что произойдёт с его произведением искусства дальше, он не сказал. Может, он как-нибудь перевезёт это в музей или в посольство Германии. Или он просто будет поливать семена, пока из них не появится что-нибудь цветущее, каким и должно быть наследие Меркель".