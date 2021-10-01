Евродепутаты проинспектировали Венгрию

Депутаты Европарламента вновь критикуют правительство Венгрии. На этот раз поводом стала миссия парламентариев, в ходе которое они должны были оценить ситуацию в республике. Глава комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Гвендолин Дельбос-Корфилд считает, что Будапешт нарушает принципы правового государства. Депутат раскритиковала, в частности, реформу судебной системы в Венгрии. В целом же, по её мнению, делегации удалось собрать необходимые свидетельства:

«Один человек, представитель СМИ, с нами разговаривать отказался... Он пришел, сказал, что это как издевательство, показуха, и ушел. Но в остальном у нас были очень интересные дискуссии. Надо сказать, что в Верховном суде Венгрии и Конституционном суде было сложнее. Иногда отвечать на наши вопросы отказывались. Была и явная враждебность. В Верховном суде нам дважды пригрозили ответственностью за неуважение к правосудию».

Среди евродепутатов нет единства в отношении к Будапешту. Испанский депутат-консерватор Хорхе Бускаде Вийяльба считает, что Венгрия более демократична, чем некоторые другие страны ЕС:

«К сожалению, пять партий Европейского парламента явно поддерживают венгерскую оппозицию. Эта миссия была использована для дискредитации и нападок на законное правительство Орбана, для вмешательства в избирательный процесс в Венгрии».

Ещё в 2018 Европарламент призвал проверить венгерскую политику на соответствие европейским ценностям. До Нового года евродепутаты должны представить подробный отчёт о поездке в Будапешт.