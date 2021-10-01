Белорусские власти ликвидировали Хельсинкский комитет

Белорусские власти ликвидируют Хельсинкский комитет. Такое решение вынес Верховный суд по запросу министерства юстиции, оно не может быть обжаловано в порядке апелляции, — объясняют правозащитники.

Белорусский Хельсинкский комитет — была старейшей и последней официально зарегистрированной правозащитной организацией в стране. Согласно опубликованным данным, иск минюста связан с уголовным делом о финансировании работы наблюдателей на президентских выборах 2020 г. Приговор по этому разбирательству ещё не вынесен, однако материалы следствия послужили доказательства на слушаниях о судьбе БХК.

В организации считают решение о ликвидации неправосудным и обещают добиваться его отмены как в белорусских инстанциях, так и на международном уровне. Речь идёт, в том числе, об обращении в Комитет ООН по правам человека.

Постоянный координатор ООН Иоанна Каназа-Вишневецкий выражал озабоченность в связи с угрозой ликвидации БХК. В поддержку Комитета выступил ряд международных правозащитных объединений.

Несмотря на решение Верховного суда Белорусский Хельсинкский комитет обещает продолжать свою работу и дальше, помогать людям в защите их прав, проводить правозащитную экспертизу и следить за деятельностью государственных структур.