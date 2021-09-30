В Питтсбурге заседает Совет ЕС и США по торговле и технологиям

В американском городе Питтсбург открылось заседание Совета ЕС и США по торговле и технологиям (СТТ). Вместе эти трансатлантические партнёры надеются успешнее противостоять таким геополитическим конкурентам, как Китай. В этой связи участники встречи увязали гонку за первенство на мировом рынке с соблюдением прав человека.

Они обязались разработать совместные стандарты искусственного интеллекта, восполнить нехватку микросхем сделать все сферы деятельности цифровыми.

«Мы знаем, что дигитализация наших экономики и общества может быть достигнута только через открытую и стабильную глобальную торговую среду, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Ну нужно работать над этим и сочетать торговлю с технологиями. Мы хотим быть открытыми, и мы хотим цифровой торговли. Торговля и дигитализация должны приносить пользу народам, трудящимся и бизнесу в Европе, также как и в Соединённых Штатах ".

На заседании выявились новые препятствия для сотрудничества. Например, Франция недовольна тем, что Америка помешала ей произвести подводные лодки для Австралии. И всё же представитель европейской промышленности считает, что на Совете ЕС и США положено хорошее начало:

«Это настоящая попытка сблизить правила и создать огромный общий рынок технологий с согласованием усилий и координацией управления, - сказала Сесилия Бонфельд-Даль. - Это имеет большое значение для европейских компаний. У нас 600 тыс малых и средних предприятий, торгующих за пределами ЕС. Их естественным пунктом назначения является Америка. Это двусторонний процесс, ведь то же самое можно сказать и о США ».

Хотя главная тема заседания - торговля, официально не обсуждались пошлины, которые наложили друг на друга США и ЕС. Это наследие эпохи Трампа будет подниматься в повестке дня переговоров по мере приближения крайнего срок для пересмотра ситуации с тарифами в ноябре.