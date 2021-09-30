Польшу обвиняют в жёстком обращении с мигрантами

Правозащитные организации уже несколько недель выражают подозрения, что Польша принуждает лиц, нелегально пробравшихся или заброшенных на её территорию. к возвращению обратно Но теперь Amnesty International представила всвидетельства того, что в Беларусь были вытеснены 32 мигранта, и польские власти нарушили при этом законы ЕС.

"Это ситуация создана самой Польшей, - сказала директор Amnesty International EU Ева Гедди. - Людей задержали в приграничной зоне. Многие всё ещё находятся там ужасных условиях без какой-либо поддержки. Так что будет только хуже. Сейчас необходимо, чтобы польские власти установили контакт с этими людьми и обеспечили беспристрастное рассмотрение каждой просьбы о предоставлении убежища, как это определено международным правом. А Евросоюз должен действовать быстро и решительно в отношении этого противостояния".

Еврокомиссар по внутренним делам утверждает, что Беларусь намеренно переправляет мигрантов на запад, собирая с них деньги и не заботясь о их безопасности:

"Мы не должны допускать гибели людей на наших внешних границах, - сказала Илва Юханссон. - Но нам также важно сплотиться, чтобы защитить наши рубежи и проявить твердость по отношению к Лукашенко".

Сообщалось о смерти как минимум пяти мигрантов на польско-белорусской границе, возле котрой побывала юрист по правам человека.

"Там в лесу лежат и другие мертвые тела, - сказала Марта Горчинская. - Мы пытаемся предотвратить человеческие жертвы, но люди продолжают умирать. Власти не предоставляют там никакой гуманитарной помощи. И они также не позволяют войти в эту зону неправительственным организациям, которые готовы помочь."

Свой анализ этого кризиса дала в электронном письме Euronews депутат Европарламента из Польши Анне Залевская:

«Волна миграции с Востока - это инициатива Лукашенко и Путина. Мы имеем дело с гибридной атакой со стороны тоталитарной Беларуси. Ложная информация, предоставляемая некоторыми СМИ или организациями, также является частью этого. Хочу заверить вас, что со всеми лицами, пересекающими польскую границу, обращаются в соответствии с положениями международных договоров и соглашений.

Эту ситуацию Юханссон обсуждает в Варшаве со своим польским коллегой.