Брюссель задерживает выплаты Будапешту из-за идейных разногласий

Евросоюз снова задержал предоставление Венгрии доступа к своему Фонду восстановления и устойчивости. Истёк уже второй крайний срок, к которому Брюссель должен быть начать выплату Будепашту 7 млрд евро на преодоление последствий пандемии, зелёную экономику и реформы. Но всё ещё слишком сильны разногласия двух стороны по вопросам верховенства права, демократии, свободы прессы. У них разное понимаение общих ценностей.

Представитель Еврокомиссии сообщила, что от Венгрии также требуют усиления борьбы с коррупцией:

"Наше взаимодействие с венгерскими властями по этому вопросу продолжается, - сказала Ферле Нойтс. - Мы работаем над тем, чтобы завершить оценку их деятельности как можно скорее".

Ещё в мае Венгрия представила на оценку план расходования своей доли восстановительного фонда. Эта доля уже была значительно сокращена из-за разногласий с Еврокомиссией. На днях правительство Виктора Орбана заявило, что ЕС отказывается его финансировать из принятого недавно закона, ущемляющего права ЛГБТ-сообщества. Но Брюссель отрицает, что причина задержки в этом, хотя и называет закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних позорным и гомофобным.

Между тем, не получив во-время обещанные деньги, Венгрия была вынуждена выпустить облигации на сумму более 4 млрд евро.