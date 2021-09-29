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Второе рождение Ташкентского кинофестиваля

Второе рождение Ташкентского кинофестиваля
Авторское право  Photo by Snowscat on Unsplash
 Euronews
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Ташкентский кинофильм возрождается после 24-летней паузы. «Евроньюс» познакомит вас с 9 фильмами из его программы показа.

Как нам рассказал возглавляющий фестиваль генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, в 1960-1970-е гг. у Узбекистана была высокая репутация в кинематографическом мире, как внутри СССР, та и за его пределами. Но, к сожалению, последние 25 лет, вплоть до 2017 г., узбекское кино переживало тяжёлые времена. Киностудии закрывались, финансирование прекращалось, оборудование продавалось с торгов. В результате кинематограф в Узбекистане оказался на гране исчезновения.

Но в последние годы в Узбекистане проводится ряд реформ, в том числе в кинематографе. Центральным событием стало возрождение Ташкентского кинофестиваля. В Узбекистане рассчитывает, что он подстегнёт развитие национального кинематографа. Фирдвас Абдухаликов называют его культурным прорывом года, который будет способствовать обмену идеями с иностранными кинематографистами, подписанию контрактов и появлению новых проектов.

«Комендатский час», реж. Амир Рамсес, 2020 г., Египет

Действие фильма разворачивается осенью 2013 г., когда в Египте был введён комендантский час. Героиня фильма Фатен выходит из тюрьмы, где она отбывала срок за тяжкое преступление.

Фильм был номинирован в категории «Лучший фильм 2020 г.» на Каирском международном кинофестивале. Исполнительница главной роли Ильхам Шахин завоевала приз в категории «Лучшая актриса».

«Фотокопия», реж. Тамер Ашри, 2017 г., Египет

В фильме рассказывается о жизни каирского пенсионера, который обрёл новый смысл жизни. Фильм завоевал несколько наград и был признан лучшим арабским художественным фильмом на кинофестивале в Эль-Гуне и лучшим фильмом на Женевском международном фестивале восточного кино в 2019 г.

«Куда девался Рамзес?», реж. Амр Баюми, 2019 г., Египет

Этот документальный фильм был впервые показан на 21-м международном кинофестивале документальных и короткометражных в Исмаилии. В центре сюжета – перенос статуи Рамзеса II с площади в Каире в Большой египетский музей.

«Грёзы о Сохрабе», Али Гавитан, 2020 г., Иран

Фильм посвящён Сохрабу Сепехри, крупнейшему персидскому поэту второй половины XX в. Режиссёр фильма отправляется в Кашан, родной город Сепехри, чтобы узнать от местных жителей подробнее о жизни поэта и художника.

«Мартин Иден», реж. Пьетро Марчелло, 2019 г., Италия

Этот фильм удостоился 12 наград и был номинирован в 52 категориях на различных международных кинофестивалях. В 2019 г. на Венецианском фестивале он был признан лучшим фильмом, а актёр Лука Маринелли – лучшим актёром. Герой фильма стремится вырваться из нищеты и войти в литературную элиту Италии.

«Счастливый Лазарь», реж. Аличе Рорвакер, 2018 г., Италия

Эта драма получила награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2018 г. В фильме рассказывается о добром крестьянине, который эксплуатируется злой аристократкой. Но фантазия и волшебство приводят к неожиданной развязке.

«Дорога к матери», реж. Акан Сатаев, 2016 г., Казахстан

Действие фильма происходит во время коллективизации и кампании по седентаризации кочевников. Герои фильма – мать и сын – на протяжении десятилетий борются за то, чтобы увидеться вновь. Фильм был номинирован американской киноакадемией в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Показом этого фильма открывается Ташкентский кинофестиваль.

«Конокрады», реж. Ерлан Нурмухамбетов, 2019, Казахстан

В этом казахско-японском фильме рассказывается о семье, живущей на склонах Тянь-Шаня, чья жизнь оказалась перевернута в результате нападения банды конокрадов. Спасение пришло от таинственного незнакомца.

Фильм был номинирован на Шанхайском международном кинофестивале 2020 г. в категории «Выбор зрителей».

«Оралман», реж. Сабит Курманбеков, 2016 г., Казахстан

В 1930-е гг. многие казахи бежали от советской власти за границу. Те из них, кто вернулись на родину в 1990-е гг., называют «оралманами». В фильме рассказывается история жизни семьи репатриантов на вновь обретенной родине.