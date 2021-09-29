Папа римский призвал защитить планету

Папа римский Франциск обратился к участникам молодёжной климатической конференции Youth4climate, которая проходит в эти дни в Милане:

– Хотел бы поблагодарить вас за ваши мечты и представленные вами удачные проекты, – сказал он. – А также за то, что человеческие отношения волнуют вас не меньше, чем вопросы охраны окружающей среде.

Корреспондент Euronews Джорджия Орланди передаёт из Италии:

– Папа Франциск ещё раз подчеркнул, насколько важно защищать планету. Уже не в первый раз понтифик обращается к этому вопросу, ранее он поднимал его неоднократно. Но теперь его обращение связано с мероприятием «Молодёжь за климат», откуда будет направлена рекомендация для конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Шотландии в ноябре. Франциск поблагодарил новое поколение за вклад в борьбу с изменением климата и подчеркнул, что этот вклад, который вносится сейчас, поможет сформировать мир будущего. Понтифика и борцов за защиту климата объединяет общая обеспокоенность, понимание необходимости предпринять усилия для охраны окружающей среды. В 2015 году папа Франциск написал большую энциклику об охране окружающей среды и поддержал постепенный отказ от ископаемого топлива для прекращения глобального потепления. Этот документ оказал значительное влияние на подписание Парижского соглашения на прошедшей в том же году конференции ООН по изменению климата. Два года назад понтифик встретился с Гретой Тунберг, поблагодарил её за защиту климата, призвав продолжать борьбу. И, по-видимому, папа Франциск намерен отправиться в Шотландию, где в начале ноября состоится конференция ООН по изменению климата.