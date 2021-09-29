Греция: подростковый политбунт

Стычками и беспорядками обернулась акция протеста школьников в городе Ставруполи, в районе греческих Салоников.

В среду на территории местного учебного комплекса проходил митинг противников ультраправых, организованный левыми силами. Большинство участников - старшеклассники.

Их атаковала другая группа подростков в масках, некоторые выкрикивали нацистские лозунги. В ход пошли камни и бутылки с зажигательной смесью. Утихомирить присутствовавших полиции удалось далеко не сразу. Несколько часов учителя и школьники оставались заблокированными в классах. Пробиться к ним пытались обеспокоенные родители.

Как минимум двое несовершеннолетних получили ранения. Несколько человек задержаны.

Ранее здесь произошло нападение на учащихся, раздававших листовки с антифашистскими лозунгами. Митинг в их поддержку также закончился стычками с ультраправыми.

Министр образования Греции осудил беспорядки, поручив расследование прокурору.