Европейский Суд отменил торговые соглашения между ЕС и Марокко

Европейский Суд отменил соглашения по сельскому хозяйству и рыболовству между Евросоюзом и Марокко. Они позволяли этой североафриканской стране экспортировать товары из Западной Сахары. Иск возбудил фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко, указав, что ЕС не заручился согласием на эти сделки народа оккупированной территории.

Решение Суда в Люксембурге может подорвать торговое сотрудничество между Брюсселем и Рабатом. Но два партнера выступили с единым заявлением о своей приверженности такому сотрудничеству:

«Мы предпримем необходимые меры для обеспечения правовой базы, которая гарантирует продолжение и стабильность коммерческих отношений между Европейским Союзом и Королевством Марокко».

Фронт ПОЛИСАРИО заявил, что считает решение суда «триумфальной победой дела пустыни».

Соглашения останутся в силе еще как минимум два месяца, за которые обе стороны могут обжаловать решение.

"Если Европейский союз, как и в прошлый раз в такой ситуации, подаст апелляцию на сегодняшние решения, то это будет неправильным сигналом и для Марокко, - заявил представитель ПОЛИСАРИО в ЕС Уби Башир. - Марокко тогда попытается интерпретировать это как карт-бланш для проведения политики, которая, мы все знаем, привела не только к провалу мирного процесса в Западной Сахаре, но и поставило весь регион на грань коллапса."

Марокко считает своей частью Западную Сахару, которая раньше была испанской колонией. От решения суда большие экономическое потери могут понести и Мадрид и Рабат. Только по соглашению о рыболовстве Марокко будет не получать около 52 млн евро ежегодно в течение четырех лет. Во столько обходятся разрешение на промысел западного побережья Африки 128 судам из 11 европейских стран. Другое, тоже выгодное, соглашение даёт Марокко тарифные преференции на произведенную аграрную продукцию.