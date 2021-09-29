Брюссель наказывает за мигрантов Минск и предупреждает Варшаву

Евросоюз ужесточит порядок получения виз для белорусских чиновников. Это ответ на давление, которое Минск оказывает на Брюссель. Беларусь обвиняют в том, что она переправляет прибывающих в неё мигрантов через свои западные границы с целью дестабилизации соседних стран и всего Союза. Еврокомиссар по внутренним делам называет это государственной контрабандой людей и считает, что это служит также источником дохода для Александра Лукашенко:

«Теперь мы наблюдаем совершенно новый феномен со стороны Лукашенко, - сказал Илва Юханссон. – Его режим находятся в отчаянном состоянии после введения против него болезненных санкций ЕС. Этот человек пытается приглашать или импортировать мигрантов, которые вынуждены платить за это много денег - как минимум по 10 тыс евро за то, что им устроят пересечение границы или даже вытолкнут в Европейский Союз. Их обманывают ложными обещаниями ».

Всё более трагично положение большого количества мигрантов в лесу вдоль белорусско-польской границы. Поступают сообщения о грубом с ними обращении и о гибели не менее пяти человек. Варшава запретила посещать этот район журналистам и представителям общественных организаций после того, как Польшу заподозрили в отказе предоставлять убежище этим иностранцам, оказавшимся в тяжёлом положении.

«Они всё больше устают. Эти измотанные люди находятся где-то в лесу. Беларусь и Польша многократно перегоняли их с одного места на другое, - сказала польский юрист по правам человека Марта Горчинская. - Мигранты больше не могут идти пешком из Беларуси в Польшу в таких суровых условиях, при очень низких температурах, без нормальной еды и сносного жилья, без надлежащей одежды. Когда мы встречаем этих людей, они находятся в ужасном состоянии».

Еврокомиссар по внутренним делам до сих пор не осудила принимаемые Польшей жёсткие меры. В четверг она встречается её министром внутренних дел. Юханссон намерена заявить в Варшаве о том, что в такой ситуации должны возобладать общие ценности ЕС и международные правила.