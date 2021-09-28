Румыния: новая волна на фоне низких темпов вакцинации

В Румынии во вторник — новый антирекорд по числу заражений коронавирусом: более 11 тысяч новых случаев за сутки. Однако по темпам вакцинации страна — на предпоследней строчке в ЕС, меньше трети населения, которое не высказывает большого желания прививаться. При этом власти Румынии уже разрешили применение третьей — "бустерной" — дозы для тех, у кого после прививки прошло больше полугода.

Дженовева Кадар, заведующая отделением интенсивной терапии:

"У нас есть молодой пациент, который когда-то мне говорил, что не верит в вирус, а тем более в вакцину. Он не верил в существование коронавируса, а теперь сожалеет об этом, теперь он верит и готов вакцинироваться — если выпишется от нас здоровым".

На фоне новой волны власти Бухареста обязали всех носить маски в транспорте,магазинах и на рынках, ввели ограничения на посещение спортзалов. А правительство страны ввело обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Румынию невакцинированных иностранцев.