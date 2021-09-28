R Kelly признан виновным по делу о сексуальной эксплуатации

Суд присяжных признал американского певца и продюсера R Kelly (Ар Келли) виновным по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Оглашение приговора намечено на 4 мая будущего года. Известный музыкант может быть осужден на десятки лет тюремного заключения.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке пришла к единогласному решению по девяти статьям обвинения, включая сексуальное насилие в отношении ребенка и вымогательство.

"Сегодняшний обвинительный приговор навсегда заклеймил Ар Келли как агрессора, который использовал свою славу и богатство, чтобы охотиться на молодых, уязвимых и безгласных ради собственного сексуального удовлетворения. Как хищника. который на протяжении десятилетий использовал свое близкое окружение, чтобы поймать несовершеннолетних девочек и молодых женщин и мужчин в отвратительную ловушку сексуального насилия, эксплуатации и унижения", — заявила прокурор Жаклин Касулис.

Обвинители утверждают, что R Kelly помогали его охранники, водители и менеджеры. Он отказывается признавать свою вину. Такие же обвинения выдвинуты против него в штатах Миннесота и Иллинойс, судебное разбирательство по ним еще не началось. Музыкант находится в тюрьме с 2019 года.