Нефть продолжает дорожать

Признаки глобального энергетического кризиса толкают вверх цены на нефть - участники рынка опасаются столкнуться с перспективой повсеместного дефицита топлива в конце года.

Баррель эталонного сорта Brent подорожал во вторник еще на процент, преодолев отметку в 80 долларов и достигнув трехлетнего максимума второй день подряд. В целом же с начала года "черное золото" подорожало почти на 55% .

Новый скачок произошел на фоне широкого роста на энергетических рынках - обострившаяся конкуренция между Европой и Китаем способствовала повышению цен на газ до рекордных уровней в последние недели.

Как ожидается, сокращение мировой добычи газа, наряду с согласованными действиями Китая по снижению загрязнения от тяжелой промышленности, приведет к дальнейшему росту цен на нефть, поскольку энергопроизводители переходят на ее использование.

Goldman Sachs на этой неделе заявил, что ожидает роста мировой энергетики в ближайшие месяцы. По прогнозам инвестиционного банка, до конца года цена на нефть Brent вырастет до 90 долларов за баррель.

Тем временем кризис с поставками топлива охватил Великобританию. Отчасти он вызван нехваткой водителей-перевозчиков. По всей стране автомобилисты выстраиваются в очереди за бензином, но заправочные станции не справляются с паническим спросом.