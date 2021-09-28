Умер легендарный бомбардир "Ливерпуля" Роджер Хант

Легендарный футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 1966 году. А за "Ливерпуль" выступал с 1958 по 1969 год, забил 285 голов и до сих пор остается лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Англии и вторым после Иана Раша за всю историю. С "красными" Хант дважды стал чемпионом страны, по разу - обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

"Ливерпуль" оплакивает кончину своего легендарного игрока Роджера Ханта, который умер __после продолжительной болезни, - говорится в заявлении клуба. - Хант пришел в "Ливерпуль"__в 20-летнем возрасте из молодежной команды и провел 11 чрезвычайно успешных лет на "Энфилде".

За свои достижения он был удостоен рыцарского ордена Британской империи, за что болельщики всегда называли его "сэр Роджер". Наши мысли с семьей и друзьями Роджера".

На домашнем чемпионате мира 1966 года Хант принял участие во всех шести матчах, в которых забил три гола. Всего за сборную Англии Хант провел 34 матча и забил 18 мячей.