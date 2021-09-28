Грета Тунберг обвиняет

Заявления мировых лидеров о борьбе за спасение климата — "пустая болтовня, не подкреплённая действиями": Грета Тунберг в своём стиле выступила на молодёжной климатической конференции в Милане, заявив, что надежды и устремления тонут в пустых обещаниях политиков, многие из которых, по её словам, бездействую сознательно.

Грета Тунберг, экоактивистка:

"Наши политики говорят: у нас нет другой планеты... речь не о дорогостоящем политкорректном спасении зверушек... Восстановим лучше, чем было, зелёная экономика... Это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Прекрасные слова, но за ними дела пока так и не последовали".

Конференция собрала около 400 молодых экоактивистов со всего мира в преддверии 26-го климатического саммита ООН, который должен пройти в ноябре в Глазго.

Ванесса Накате, активистка из Уганды:

"Для многих из нас снижения выбросов недостаточно. Невозможно адаптироваться к потерянной культуре. Нельзя адаптироваться к потерянным традициям. Не получиться привыкнуть к потерянной истории. Нельзя привыкнуть к вымиранию".

Ещё в августе рабочая группа ООН опубликовала доклад, согласно которому странам не удастся достичь целей Парижского соглашения по климату, а многие климатические изменения уже необратимы — "точку невозврата" планета может миновать уже через 20 лет.