К заседанию Совета ЕС и США по торговле и технологиям в Питтсбурге

В течение нескольких лет Евросоюз и Соединённые Штаты вели друг с другом торговые баталии. Но bv пришло время договариваться о том, как вместе противостоять Китаю. В среду в американском городе Питтсбург начнётся заседание Совета ЕС и США по торговле и технологиям. Европа надеется, что он даст ей больше влияния на мировой товарообмен и поможет установить правила глобальной коммерции 21-го века.

На бумаге двусторонний план выглядит абстрактно: «Содействовать торговле, расширять инвестиции, разрабатывать стандарты, стимулировать инновации».

О том, что это значит на практике, рассказывает эксперт Европейской организации потребителей:

"Это не похоже на Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнёрство, которое ЕС и США пытались создать, - говорит Леа Аффре. Это скорее переговоры об американо-европейском сотрудничество на уровне правительств и регулирующих органов по следующим темам: здоровье, климат, цифровые технологии и конкуренция. Совет по торговле и технологиям будет увязывать торговые вопросы с цифровыми".

На повестке дня также - искусственный интеллект, зелёная экономика, управление данными. Стороны будут решать, как построить глобальную цепочку поставок микросхем, которых стало остро не хватать.

Встреча может быть омрачены недавней ссорой из-за подводных лодок между Францией и США. Но наблюдатели надеются, что участники не будут ставить друг другу палки в колёса:

"Больше всего мы тревожимся о том, чтобы этот Совет по торговле и технологиям не был использован Белым домом и американской промышленностью, чтобы удержать Европейский Союз от создания и развития таких важных вещей, как регулирующие платформы, искусственный интеллект".

Если же Вашингтон будет обращаться с Брюсселем, как с соперником, и попытается навязать ему свои правила игры, то это даст конкурентное преимущество Пекину, который обладает другими ценностями и стандартами. Тогда Китай сможет ещё больше диктовать свои условия и в торговле и технологиях.