Нехватка и недовольство водителей фур

Плохие условия труда, большие пробеги, недели и месяцы вдали от дома - вот некоторые из причин нехватки водителей грузовиков по всей Европе. По словам дальнобойщиков, с которыми беседовала корреспондент Euronews Шона Маррей, правила, касающиеся зарплаты и времени за рулём, часто нарушаются, и это можно называть эксплуатацией.

«То, что компании жульничают, мы видим повсюду на этой стоянке, - говорит представитель профсоюза Эдвин Атема. - Водители проводят по нескольку месяцев подряд в изоляции, для них кабина как тюрьма. Это то, на что они ежедневно жалуются. Они чувствует себя заключенными, знают закон – его здесь нарушают, но никого это не волнует».

Ситуация особенно остра в Великобритании, которое после своего выхода из ЕС закрыло въезд иностранной рабочей силе. В стране не хватает своих подготовленных водителей, которые сели бы в грузовики и автоцистерны. В результате возникли перебои со снабжением супермаркетов и ​бензозаправочных станций.

«Главное здесь в том, что правительство Соединённого Королевства не предприняло действий, необходимых для решения трудовых проблем, которые после «брексита» застали его врасплох, - сказал сотрудник Европейского центра политэкономии Дэвид Хениг. – Бизнес это знал заранее, но неохотно предпринимал меры по предотвращению нехватки кадров и сделал недостаточно. А правительство всё уверяло транспортников: не бойтесь, вы приспособитесь, и проблем не будет».

Ещё до "брексита" некоторые из этих британских транспортников стали создавать дочерние компании в странах с низкой заработной платой, прежде всего в Восточной Европе и за пределами ЕС, чтобы сократить свои расходы. Но не сбываются расчёты на то, что водители будут работать вдали от дома в Западной Европе в течение длительного времени за сравнительно невысокую зарплату.

«Некоторые компании открывают свои офисы в Польше, Турции или любой другой стране, где зарплата самая низкая, - сказал ветеран этой отрасли Рон Ван Линген. - Затем водителей командируют в Голландию или куда-нибудь в богатую Европу. Там им платят в соответствии с тарифами их собственных стран, а не по закону, который гласит, что нужно платить водителю голландского или немецкого грузовика, откуда бы он ни был, по голландским или немецким стандартам. То же касается и условий труда. В стремлении снизить ваши собственные расходы и создать для себя лучшую конкурентную позицию, эти компании, как мы выражаемся, проехали по спинам водителей».

Согласно прогнозам, нехватки персонала в транспортном секторе Евросоюза продлятся как минимум ещё десять лет. Профсоюзы водителей грузовиков заявляют, что ответственность за соблюдение трудового законодательства лежит теперь на странах-членах ЕС. Если же полагаться только на работодателей, то ситуация вообще не будет разрешена в обозримом будущем.