"Шериф" победил "Реал"

Молдавский футбольный клуб "Шериф" сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов, в гостях обыграв испанский "Реал" в матче второго тура группового этапа со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На 25-й минуте счет открыл форвард "Шерифа" Жасур Яхшибоев. На 65-й Карим Бензема ударом с пенальти восстановил равновесие. А на 90-й минуте встречи решающий гол забил Себастьен Тилль.

Команды выступают в группе D вместе с итальянским "Интером" и украинским "Шахтером". В первом туре клуб из Тирасполя дома обыграл "Шахтер" со счетом 2:0, "Реал" на выезде победил "Интер" - 1:0.

Таким образом "Шериф" стал единоличным лидером группы, на его счету 6 очков. Вторым с 3 очками идет "Реал". "Интер" и "Шахтер" набрали по 1 очку.

В следующем туре "Шериф" на выезде сыграет с "Интером" 19 октября, "Реал" в этот же день в гостях встретится с "Шахтером".